حبس سائق توك توك وصديقه بتهمة سرقة ربة منزل وسحلها فى المعصرة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة ربة منزل وسحلها ثناء سرقة حقيبة من يدها باستخدام توك توك .

وردت معلومات لقسم شرطة المعصرة، تفيد قيام الأهالى بضبط شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بشارع الكابلات بدائرة القسم، عقب قيامهما بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات.

بالانتقال والفحص تبين أنهما شقيقين وأحدهما سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، وبحوزتهما مركبة "توك توك" مستأجرة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنه حال سير إحدى السيدات ربة منزل "مصابة بكدمة بالكتف الأيمن" بمحل البلاغ، فوجئت بقيام المتهمان بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضاً، وحدوث إصابتها المشار إليها، وتمكن الأهالى من ضبط المتهمين.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهما بارتكاب حادث آخر مستخدماً فى ذلك مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما، تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.