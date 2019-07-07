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حبس رئيس تحصيل شركة المياه بالمرج بتهمة تمويل الإرهاب

الأحد، 07 يوليه 2019 02:45 م
حبس رئيس تحصيل شركة المياه بالمرج بتهمة تمويل الإرهاب كلابش-ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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أمرت النيابة العامة بحبس رئيس تحصيل شركة مياه الشرب فى المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تخطيطه لتنفيذ عمليات تخريبية فى البلاد وتمويل الإرهاب . 

 

البداية كانت مع ورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بانتماء  المتهم "أحمد ع" 40 سنة رئيس تحصيل مياه الشرب فى المرج لجماعة الإخوان الإرهابية، كأحد كوادر الجماعة، وتخطيطه مع باقى عناصر الإخوان فى الداخل، لعمليات تخربيبة بالبلاد.

 

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يمول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل، عن طريق اتصاله بعناصر التنظيم الدولى للإخوان، وكان مكلفا بإحياء المظاهرات الإخوانية فى الشوارع وتنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة.

 


المرج

نيابة المرج

الاخوان

تمويل الارهاب

رئيس تحصيل مياه المرج

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