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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بمنيا القمح بالشرقية 4 أيام

الأحد، 07 يوليه 2019 12:09 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بمنيا القمح بالشرقية 4 أيام حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة منيا القمح برئاسة، محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، تخصص فى سرقة الماشية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد من مركز شرطة منيا القمح، بإصابة "محمد ع ع" مقيم قرية سنهوت بطلق نارى.

وتبين من التحريات أثناء سماع "جمال م ع" مقيم سنهوت، صوت نباح كلاب أثناء نومه بمسكنه، واتضح له قيام شخصين بالإستيلاء على قطعة ماشية ملك عمه، فهرع خلفهم برفقة والده وأقاربه قاما الجناة بإطلاق أعيرة نارية، نحوهم لإبعادهم، وأسفرت عن إصابة المجنى عليه.

وتم تشكيل فريق بحث ضم الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونه النقيب أحمد شويخ، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى قيام كل من " أحمد ع ع " 35 سنة عامل بمحكمة شبرا الخيمية، و"هشام م م" 40 سنة تاجر مواشى و "أحمد ح ع" 35 سنة جزار، بإرتكاب الواقعة، وتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشي.

تمكن فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، من ضبط المتهمين الثلاثة، لعرضهم على النيابة العامة.


الشرقية

مركز شرطة منيا القمح

قرية سنهوت

تشكيل عصابي

سرقة الماشية

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