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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات فى العياط

الأحد، 07 يوليه 2019 04:09 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات فى العياط حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة السيارات الـ"سوزوكى"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين الـ5 تركز نشاطهم الإجرامى فى منطقة "المرج" و"مدينة 6 أكتوبر، وانهم تولوا سرقة السيارات الـ"سوزوكى" والتصرف فيها، بالبيع واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم، وانهم نفذوا خلال الفترة الأخيرة 7 عمليات سرقة سيارات.

وتابعت التحريات، أن بداية سقوط المتهمين، كانت أثناء استقلالهم سيارة "سوزوكى" وسيرهم بها فى مركز العياط، استوقفتهم قوة أمنية، وبفحص الأوراقـ، تبين أن السيارة مملوكة لإحدي دور الأيتام، ومبلغ بسرقتها، وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة السيارة وتشكيلهم عصابة لسرقة السيارات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 

 

 

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