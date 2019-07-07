حالة الطقس اليوم الأحد 7/7/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى، اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه فى الشبوره المائيه صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شماليه غربيه معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة

البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.



الطقس فى الأردن

نهاراً

تكون درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة بحدود 1-2 درجة مئوية.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ الى حار نسبي بوجه عام، ويبقى حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة في أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً في مختلف المناطق في ساعات الظهيرة ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. مع ساعات المساء يعتدل الجو من جديد ويصبح الجو لطيفاً ومنعشاً. الرياح تكون جنوبية غربية لتصبح غريبة في ساعات المساء والليل.