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جولة لمسئولى التنمية المحلية بموقف كوبرى الخشب للتأكد من الالتزام بالتعريفة

الأحد، 07 يوليه 2019 11:30 ص
جولة لمسئولى التنمية المحلية بموقف كوبرى الخشب للتأكد من الالتزام بالتعريفة موقف سرفيس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أجرى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، جولة ميدانية بموقف الكوبرى الخشب بمنطقة بولاق الدكرور لمتابعة التزام سائقي الموقف بالتعريفة الجديدة بعد إعلان وزارة البترول التعريفية الجديدة للمواد البترولية.

 

وخلال الجولة تم التأكيد على السائقين بسحب تراخيص غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة وإلغاء رخصة السرفيس له وتحرير محضر ضده واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تفقد المحافظ وقيادات الوزارة منطقة عشش السكة الحديد ببولاق الدكرور التي أزالتها المحافظة تمهيدًا لإقامة عمارات لائقة للقاطنين بها


التنميه المحليه

التعريفه الجديده

اسعار البترول

اسعار السولار

اجره الميكروباص

موقف كوبرى الخشب

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