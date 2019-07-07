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جهاز مدينة السادات يشُن حملة مكبرة للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة

الأحد، 07 يوليه 2019 01:19 م
جهاز مدينة السادات يشُن حملة مكبرة للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة حملة إزالة الإشغالات بمدينة السادات بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بأن جهاز المدينة بدأ تنفيذ حملة مكبرة لمدة 30 يوماً متتالية لإزالة جميع الإشغالات والتعديات الموجودة بالمناطق السكنية، والطرق العامة بالمدينة، حيث بدأت الحملة أعمالها بإزالة الإشغالات بمنطقة سوق الخضار والفاكهة بالمنطقة السكنية الرابعة بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن اليوم الأول للحملة أسفر عن رفع جميع الإشغالات بالمعدات واللوادر والعمالة عن منطقة السوق، وتم إزالة الإشغالات من مداخل العمارات المحيطة بالسوق، والتى كانت تثير غضب السكان بالمنطقة لاستخدامها من قبل الباعة كمخازن، والتى كانت تشوه المظهر العام للمدينة، كما تم إزالة جميع اللافتات الإعلانية المخالفة المعلقة على جدران العمارات وأعمدة الإنارة، وأيضا السلالم المقامة بدون تراخيص.

وأكد رئيس الجهاز أن الحملة مستمرة حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون المتسببين بإحداث العشوائية فى أنحاء المدينة.


المنوفيه

محافظه المنوفيه

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حملات ازالة الاشغالات والتعديات

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