جهاز مدينة السادات يشُن حملة مكبرة للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن جهاز المدينة بدأ تنفيذ حملة مكبرة لمدة 30 يوماً متتالية لإزالة جميع الإشغالات والتعديات الموجودة بالمناطق السكنية، والطرق العامة بالمدينة، حيث بدأت الحملة أعمالها بإزالة الإشغالات بمنطقة سوق الخضار والفاكهة بالمنطقة السكنية الرابعة بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن اليوم الأول للحملة أسفر عن رفع جميع الإشغالات بالمعدات واللوادر والعمالة عن منطقة السوق، وكذا تم إزالة الإشغالات من مداخل العمارات المحيطة بالسوق، والتي كانت تثير غضب السكان بالمنطقة لاستخدامها من قبل الباعة كمخازن، والتي كانت تشوه المظهر العام للمدينة، كما تم إزالة جميع اللافتات الإعلانية المخالفة المعلقة على جدران العمارات وأعمدة الإنارة، وأيضا السلالم المقامة بدون تراخيص.

وأكد رئيس الجهاز أن الحملة مستمرة حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون المتسببين بإحداث العشوائية في أنحاء المدينة.