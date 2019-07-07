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جهاز المشروعات الصغيرة يبدأ تلقى طلبات المشاركة فى معرض "تراثنا"

الأحد، 07 يوليه 2019 01:32 م
جهاز المشروعات الصغيرة يبدأ تلقى طلبات المشاركة فى معرض "تراثنا" معرض تراثنا
كتب إسلام سعيد

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في أولى الخطوات التنفيذية لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 2-6 أكتوبر فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس يبدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر اليوم في تلقى طلبات اشتراك العارضين.

وأعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز أن الاشتراك في المعرض ليس قاصرا على مستفيدى الجهاز وإنما متاح لكل أصحاب المشروعات الصغيرة متناهية الصغر العاملين فى مجال الحرف اليدوية والتراثية.

وأشارت إلى أن المعرض سيكون أكبر تجمع للحرف اليدوية والتراثية من مختلف المحافظات حيث يضم معروضات مثل السجاد والكليم اليدوى وكذلك التللى إضافة إلى مفروشات أخميم والمنتجات النحاسية والزجاجية والصدف والخيامية وغيرها من مختلف الصناعات اليدوية.

ويستمر تلقى طلبات الاشتراك لمدة أسبوع من خلال فروع الجهاز المنتشرة فى جميع المحافظات.


نيفين جامع

جهاز المشروعات الصغيرة

تمويل المشاريع الصغيرة

اخبار الاقتصاد

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