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وينفذ عدداً من أعمال الصيانة والنظافة ورصف الطرق..

جهاز القاهرة الجديدة يطلق حملة "هنغيرها بالألوان" لتجميل المدينة

الأحد، 07 يوليه 2019 11:29 ص
جهاز القاهرة الجديدة يطلق حملة "هنغيرها بالألوان" لتجميل المدينة عقارات _ أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن إطلاق حملة بعنوان"هنغيرها بالألوان" لتجميل مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع المختصين من كليات الفنون الجميلة والتطبيقية وبالتنسيق مع إدارة التجميل والتطوير بجهاز المدينة، مؤكداً ترحيب الجهاز باستقبال شباب المدينة للعمل على تغييرها إلى الأفضل، علي أن يتم استقبال الشباب من كل حي سكني بالمدينة لتجميل الأحياء السكنية التي يقطنون بها، بداية من تلوين أكشاك الكهرباء والأسوار، وطلاء المباني بالألوان المناسبة، وكذا الاستماع لأفكار الشباب لتطوير المظهر الحضاري للأحياء السكنية.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم استقبال شباب المدينة يومي الأحد والاثنين من الساعة الـ9 صباحاً حتى الساعة الـ 12 ظهراً بمقر جهاز المدينة، وذلك لتقسيم المهام والتسجيل علي أن يتم اختيار أحد الأحياء لتكريم الشباب القائمين على تجميله.

وفي سياق متصل قال رئيس الجهاز إن جهاز المدينة نفذ عدداً من أعمال الصيانة والنظافة ورصف الطرق، حيث تم البدء بتنفيذ حملة نظافة موسعة بالتجمع الثالث بداية من المحلية الثالثة من المنطقة الأولى حتى المنطقة الخامسة، وكذا البدء بنظافة منطقة غرب أرابيلا، وباقي المحليات تباعاً، وتشمل الحملة نظافة الطرق والممرات وبين العمارات وداخل المربعات السكنية وإزالة مخلفات الزراعة، مؤكداً استمرار أعمال النظافة اليومية بجميع مناطق التجمع الثالث.

وأضاف رئيس الجهاز أن جهاز المدينة يقوم حالياً بعمل الإصلاحات وضبط المنسوب تباعاً لجميع غرف الكهرباء والتليفونات بالمدينة، كما يقوم الجهاز أيضاً بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاحات لبالوعات الصرف الصحي بالحي الثالث، وكذا استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية بمنطقة جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

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