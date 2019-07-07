جنايات طنطا تؤجل محاكمة المتهمين فى قضية الاتجار بالبشر

الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وسعيد عيسى حسن عيسى، وأمانة سر المحمدى الباجورى، بتأجيل محاكمة عصابة الاتجار بالبشر بعد قيامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة خصصت أغراضها فى أعمال الاتجار بالبشر فى التسول، مستخدمين طفلا رضيعا حديث العهد والولادة يدعى "م.ط.م" 10 شهور، فى أعمال التسول عن طريق استجداء المارة والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك، لجلسة شهر أكتوبر المقبل لإحضار أحد المتهمين من محبسه.

كان المستشار خالد الإتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين بينهم سيدتان وهم "ممدوح.ع.ا" 48 سنة، و"حنان .ف.ع" ربة منزل، و"سعدية.م.غ" 65 سنة بائعة مناديل لمحكمة الجنايات باستئناف طنطا فى القضية رقم 13348 لسنة 2019 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 356 لسنة 2019 كلى جنوب بنها بتهمة الاتجار فى البشر، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى لنظر القضية، والتى حددت جلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع، وأصدرت قرارها المتقدم.