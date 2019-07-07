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جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين بقضية "التخابر مع إيران"

الأحد، 07 يوليه 2019 02:43 م
جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين بقضية "التخابر مع إيران" المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ــ أسامة طلعت

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قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين وقررت المحكمة تغريمهم 500 ألف جنيه، والمشدد 15 سنة لمتهم وتغريمة 500 ألف جنيه، فى اتهامهم بالتخابر مع دولة إيران.
 
وألزمت المحكمة المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية وتعليق دعوى غسيل الأموال لحين الفصل فى جريمة المصدر.
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.
 
أحالت النيابة العامة كل من علاء على معوض على معوض عبيد "محبوس"، وحسن درباغي وشهرته "الحج حسن"، هارب، وحمد حسن مكاري وشهرته "أبو حسين" هارب، حميدة الأنصاري، هاربة، كريمي محسن، هارب، شفيعي حسين، هارب، إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2012 حتى إبريل 2016 داخل جمهورية مصر العربية و خارجها، ارتكب المتهم الأول تخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسى وبمصالحها القومية بأن أتفق مع المتهمين الثاني و الثالث مسئول الملف المصري بالحرس الثوري الإيراني، والمتهمة الرابعة و حتى السادس من عناصره على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آحخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذًا سياسيًا وعسكريًا بالبلاد، ونفاذًا لذلك تم إمدادهم بتقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقى مذهب تلك الدولة الشيعى بالبلاد
 
يذكر أن محكمة الجنايات عقدت جميع جلسات المحاكمة فى جلسات سرية، منذ شهر يونيو من عام 2018، وقررت نطق الحكم فى جلسة علنية بحضور وسائل الإعلام.
 
 

محاكمة المتهمين بالتخابر

التخابر مع إيران

المستشار محمد شيرين فهمى

جنايات القاهرة

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