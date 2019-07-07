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جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية

الأحد، 07 يوليه 2019 09:59 م
جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية المضبوطات
السويس - السيد فلاح

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة محمود عبد النعيم، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والتعليمات الأمنية ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الأمنية.

وبناء على إخبارية سرية بمحاولة شركة للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة ضمن 4 حاويات قادمة من الصين، تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 23 كرتونة بكل منها 344 عبوة ألعاب نارية موزعة بين كراتين البضائع.
 
وقرر محمد النجار، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.
 
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