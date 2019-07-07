جامعة عين شمس تستعد لأعمال التنسيق الإلكترونى بـ 14 معملًا

استعدت جامعة عين شمس لأعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسى الجديد 2019 -2020، حيث تم تجهيز 14 معمل حاسب آلى مزودة بـ 306 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة ،وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

ومن المقرر أن يتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالى على الموقع المخصص لذلك www.tansik.egypt.gov.eg.

وأكدت الجامعة استعدادها بفريق من الإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق علاوة على توفير كافة الأدوات التى تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين لهم، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق بالكيفية المطلوبة، وسيتم العمل وفقًا للمواعيد التى تقررها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .