جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة لعام 2019 لأداء اختبارات القدرات

كتب فريق المحافظات

قال الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس الجامعة المنيا، إن الجامعة استقبلت طلاب الثانوية العامة لعام 2019 الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وذلك بعد أن اتاحت وزارة التعليم العالى فى إطار منظومة الحكومية الالكترونية الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات الكترونياً عن طريق التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت، وذلك فى الفترة من اليوم السبت 6 يوليو وحتى يوم السبت 20 يوليو.

وأشار "عبد النبي" فى بيان إلى استعداد الجامعة الكامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات وذلك بأربع كليات بالجامعة، هم كليات التربية الرياضية "بنين وبنات"، وشعبة التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكلية الفنون الجميلة "فنون وعمارة"، وكلية التربية الفنية، مضيفاً أن الجامعة وفرت ماكينات الدفع الإلكترونى بمقار اللجان تيسيراً لإجراءات التسجيل وتسهيلاً على أبنائنا الطلاب.

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