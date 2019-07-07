جامعة المنصورة تطرح 50 برنامجا مميزا لتغطية متطلبات سوق العمل (صور)

عقد الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب اليوم اجتماعاً بخصوص مناقشة آلية العمل بالبرامج النوعية بمختلف كليات الجامعة، تتضمن 50 برنامجا مميزا لتغطية متطلبات سوق العمل، فى إطار استقبال العام الدراسى الجديد 2019 – 2020، بحضور عمداء ووكلاء الكليات ومديرى البرامج النوعية.

وناقش عطية قواعد التحويلات، وتفاصيل التسويق للبرامج النوعية وتحديث اللوائح والمقررات الدراسية، لتوافق احتياجات المستقبل وخطط التنمية ومعايير الجودة العالمية، مع مراعاة الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية، والتجهيز لمعرض القاهرة للبرامج النوعية.