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تونس: عازمون على تفعيل الدور الهام لمنطقة التبادل التجاري الإفريقيّة

الأحد، 07 يوليه 2019 09:43 م
تونس: عازمون على تفعيل الدور الهام لمنطقة التبادل التجاري الإفريقيّة وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوى
أ ش أ

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أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوى، أن منطقة التبادل التجارى الحر الإفريقية تمثل آلية ضرورية لتحقيق الاندماج الإفريقى.. لافتا إلى عزم تونس مواصلة الإسهام بفاعلية فى المجهودات القارية لتفعيل هذه المنطقة وأدواتها التكميلية.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال القمة الاستثنائية الـ12 للاتحاد الإفريقي بالعاصمة النيجرية نيامي، اليوم الأحد، بحضور كافة الدول الأعضاء احتفالا بالانطلاق الرسمي لمنطقة التبادل التجاري الحرّ الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو الماضى، وذلك حسبما أفادت الخارجية التونسية في بيان اليوم. 
وأكد الجهيناوي - الذي يترأس وفد بلاده - أن المعهد الإفريقي للإحصاء ومقره تونس سيكون له دور محوري وداعم لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.
والتقى وزير الشؤون الخارجية، على هامش مشاركته في القمة، بعدد من القادة ورؤساء الوفود المشاركة الذين أعربوا عن تضامنهم الكامل مع تونس وإدانتهم للعمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا العاصمة الأسبوع الماضي. 
وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر في العالم حيث تضم 1.2 مليار شخص بحجم مبادلات تتجاوز 3000 مليار دولار، كما ستمكن من رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية من 16% إلى 33%.


تونس

خميس الجهيناوى

منطقة التبادل التجارى الحر الإفريقية

قمة النيجر

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