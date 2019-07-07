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توقيع عقد تسوية بين شركتى إعمار والنصر للإسكان بوزارة العدل

الأحد، 07 يوليه 2019 11:30 ص
توقيع عقد تسوية بين شركتى إعمار والنصر للإسكان بوزارة العدل محمد العبار رئيس شركة إعمار
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن توقيعها بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية بين الشركة وشركة النصر للإسكان والتعمير، بمقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، مضيفة أن عقد التسوية سيتم عرضه على اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار اليوم، ومن بعدها العرض على مجلس الوزراء.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن مشروع عقد التسوية شمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان والتعمير عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل إعمار عن الدعوى المقابلة والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.


اخبار الاقتصاد

اعمار مصر

النصر للاسكان

عقد تسوية

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