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توريد 135 ألف و652 طن أقماح لصوامع وشون كفر الشيخ

الأحد، 07 يوليه 2019 09:47 ص
توريد 135 ألف و652 طن أقماح لصوامع وشون كفر الشيخ شون قمح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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صرح عادل الهابط مساعد، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،والمتحدث الرسمى للمديرية بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى فى 15 أبريل الماضى ،وحتى صباح اليوم الأحد ،بلغ 135ألف و652 طن و77 كيلو ،ويتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، فى بيان أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مؤكداً أن هناك لجنة مشكلة برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، تتابع المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات ،وفقا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ ؛وأنه شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

 

 


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محافظة كفر الشيخ

شون

صوامع

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