تنمية التجارة الداخلية توقع 8 عقود شراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 23 مليار جنيه

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وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية 8 عقود شراكة مع مجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين بنظام الشراكة؛ لإقامة مناطق لوجستية فى محافظات (الشرقية - المنوفية - الغربية - البحيرة - الأقصر - قنا - الفيوم - مدينة العبور الجديدة).

وقال رئيس الجهاز إبراهيم عشماوى - فى كلمته خلال مؤتمر الاستثمار فى التجارة اليوم الأحد"إن العقود الموقعة من المنتظر أن تجذب استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، وتضم مناطق لوجستية ومراكز تجارية وأسواق جملة وسلاسل تجارية، وفنادق، وساحات عرض وأسواق متخصصة".

وأضاف عشاوي: "أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بنشر أنماط التجارة الحديثة من مناطق لوجستية، ومراكز تجارية فى أنحاء الجمهورية؛ بهدف رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من خلال تقليل حلقات التداول، وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة وأنشطة تجارية متنوعة؛ تيسيرًا على المواطنين وتسهيلاً لهم للحصول على كافة مستلزماتهم الاستهلاكية وبأسعار منضبطة".

وأوضح: "أن هذه العقود توفر ما يقرب من حوالى 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إقامة مراكز تجارية حضارية تستوعب كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، كما أنها تقدم 22 مستثمرًا ومطورًا بمعدل 2.5 فرصة لكل مستثمر، حيث تم الترسية على 8 مستثمرين بمنفذين و6 مناطق".

وأكد أن الوزارة تستهدف أيضًا نشر ثقافة المراكز التجارية الحديثة فى أنحاء الجمهورية وإنشاء المراكز التجارية المتخصصة لصناعات ومنتجات بعينها؛ للقضاء على تذبذبات الأسعار فى بعض المواسم.

من جهته، قال أيمن حسام العضو المنتدب لشركة المتحدة للتجارة والتوزيع: "إنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع الجهاز لإنشاء منطقتين لوجستيتين وتتضمن مساحة 10 آلاف متر بمحافظة الأقصر، والأخرى 20 ألف متر بمحافظة الفيوم لمدة 50 عامًا حق انتفاع".

وبدوره، وقال محمد شعبان الشريف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة (MWS) لتطوير الاستثمار التجاري: "إن العقد الموقع مع الشركة يشمل إدارة وانتفاع منطقة تجارية لوجستية بمحافظة البحيرة بمساحة 107 آلاف متر تقريبًا، حيث إن المنطقة اللوجستية تضم سوقًا مركزيًا بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، وفندقًا ملحقا به مناطق رياضية، وألعاب أطفال أكوا بارك، ومستشفى، ومنطقة تسوق حر، هايبر ماركت، ومنطقة معرض مفتوحة، ومحطة خدمة وصيانة سيارات".

ومن جانبه، قال الدكتور سامر البيك رئيس مجلس إدارة شركة (SMH) للاستثمار العقارى وإدارة المشروعات: "إن العقد الموقع مع الشركة يشمل إدارة وانتفاع منطقة تجارية لوجستية بمحافظة الشرقية بمساحة 9 آلاف و614 مترًا وتضم مركزًا تجاريًا، وشقق فندقية، وبرجًا إداريًا طبيًا، وجراج متعدد الطوابق".