تنفيذ 98 ألف و704 حكما قضائيا وتحصيل حوالى 3 ملايين جنيه خلال يونيو بالغربية

نفذت مديرية أمن الغربية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملات أمنيه مكبرة، بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها العميد وائل الصيرفى، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت اشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

أسفرت جهود جهودها خلال شهر يونيو الماضى عن تنفيذ 98 الف و 704 حكما قضائيا، منهم 30472 محكوم عليهم حكم جزئى 3881 متهم صادر ضدهم حكم مستأنف، و 62876 صادر بشأنهم حكم غرامات، 1314 محكوم عليهم في مخالفات، و161محكوم عليه فى جنايه، كما تم تحصيل 2 مليون و915 ألف و196 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.