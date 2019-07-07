تنفيذ 3000 حكم قضائى فى الغربية والفيوم خلال 24 ساعة

كتب محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، حيث واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة خلال 24 ساعة بمديرية أمن الغربية والفيوم لضبط الحالة الأمنية.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط قطعة سلاح نارى، و7 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 8 قطع سلاح أبيض، 42 قضية تموينية، 454 مخالفة مرافق، 594 مخالفة مرورية، تنفيذ 2009 أحكام قضائية متنوعة بمديرية أمن الغربية .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط 2 قطعة سلاح نارى، قضية إتجار بالمواد المخدرة، 298 مخالفة مرافق، 91 قضية تموينية، 1068 مخالفة مرورية، تنفيذ 932 حكم قضائى متنوع.