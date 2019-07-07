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تنفيذ 127 حكم قضائى وفحص 14 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

الأحد، 07 يوليه 2019 04:52 م
تنفيذ 127 حكم قضائى وفحص 14 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح ضبط متهمين - أرشيفية
مطروح – فريق المحافظات

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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 127 حكما قضائيا، وفحص 14 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 5 مسجلين خطر و 9 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكمين جنائيين، و 53 حكم جزئى و 9 أحكام مستأنفة و51 حكم بغرامات و12 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانب أخر نظمت الإدارة العامة للطب الوقائى، وفريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات موسعة، على مدار يومين، على الأسواق وعدد من المنشآت الغذائية، بالساحل الشمالى، لضبط الأسواق وللتأكد من سلامة المعروض من مدى الإلتزام بالضوابط والمعايير الصحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 32 محضراً لمنشآت سياحية وإعدام 830 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

صرح بذلك الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، وأضاف بأنه حفاظا على صحة المواطنين واستمرارا للحملات الصحية المتواصلة على الأسواق والمنشات الغذائية، خلال فصل الصيف، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض حرصا على الصحة العامة، تم المرور على 23 منشأه بالساحل الشمالى، وتم تحرير 20 محضر لعدم وجود شهادة صحية و 12محضر نظافة، بالإضافة إلى إعدام 830 كيلوجرام أغذيه غير صالحه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويأتى ذلك بناءا على توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، باستمرار حملات التفتيش والمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، للتأكد من سلامة المعروض من السلع والإلتزام بكافة المعايير والشروط الصحية حرصا على الصحة العامة.

 

 


مطروح

مديرية امن مطروح

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اغذية غير صالحة

التفتيش على المنشات الغذائية

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