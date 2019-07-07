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تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مديريات الأمن تشارك بـ"كلنا واحد" لتوفير السلع مخفضة

الأحد، 07 يوليه 2019 02:03 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مديريات الأمن تشارك بـ"كلنا واحد" لتوفير السلع مخفضة مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

 

وحرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

 

وواصلت كافة مديريات الأمن المشاركة فى فاعليات المُبادرة لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى "فيس بوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت) المخصصة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

 


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