تموين مطروح يعلن أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات والتوصيل للمنازل

كتب فريق المحافظات

أعلن المهندس السيد أبو اليزيد، أن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اعتمد الأسعار الجديدة لتداول أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالمحافظة.

وأوضح مدير تموين مطروح، أنه بعد إقرار الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية ومن ضمنها أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية اعتبارا من يوم الجمعة الماضى، وأصبح سعر اسطوانات الغاز الاستخدام المنزلى 12.5كجم 65 جنيها بالمستودع وسعرها عند توصيلها للمنازل هو 71 جنية للأسطوانة، وسعر اسطوانات الغاز الاستخدام التجارى 25 كجم 130 جنيها بالمستودع وسعرها عن توصيلها للأنشطة التجارية هو 142 جنية للأسطوانة.

وتهيب مديرية التموين بمطروح، بأبناء المحافظة، التعاون معها، بسرعة الإبلاغ على أي تجاوز عن هذه الأسعار، من جانب المستودعات أو الموزعين على أرقام المديرية 4932009 ، 4936221 ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا.