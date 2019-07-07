"تموين المنيا": تحرير 114 محضرا تموينيا مخالفا خلال الحملات التفتيشية

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 101 محضرًا مخالفا للمخابز البلدية منها 38 محضراً لنقص الوزن، و13 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود سجلات، و6 محاضر لعدم وجود ميزان ، و 42 محضراً لقضايا أخرى متنوعة، وفى مجال الأسواق تم تحرير محضراُ لمنتجات منتهي الصلاحية، ومحضرين للذبح خارج السلخانة، و7 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر جنح لتاجر تمويني بمركز سمالوط لتجميع 117 كيلو أرز تمويني بغرض بيعه بالسوق السوداء، و3 محاضر فى مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.