سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 05:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"تموين المنيا": تحرير 114 محضرا تموينيا مخالفا خلال الحملات التفتيشية

الأحد، 07 يوليه 2019 04:20 م
"تموين المنيا": تحرير 114 محضرا تموينيا مخالفا خلال الحملات التفتيشية مخبز - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 114 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.
 
قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 101 محضرًا مخالفا للمخابز البلدية منها 38 محضراً لنقص الوزن، و13 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود سجلات، و6 محاضر لعدم وجود ميزان ، و 42 محضراً لقضايا أخرى متنوعة، وفى مجال الأسواق تم تحرير محضراُ لمنتجات منتهي الصلاحية، ومحضرين للذبح خارج السلخانة، و7 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر جنح لتاجر تمويني بمركز سمالوط لتجميع 117 كيلو أرز تمويني بغرض بيعه بالسوق السوداء، و3 محاضر فى مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفه دوريه فى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.
 
 
 
 
 
 

 


تموين المنيا

مخالفات الاغذية

الاسواق

منتجات مجهولة

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة