"تموين المنيا": تحرير 114 محضرا تموينيا مخالفا خلال الحملات التفتيشية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 114 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.
قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 101 محضرًا مخالفا للمخابز البلدية منها 38 محضراً لنقص الوزن، و13 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود سجلات، و6 محاضر لعدم وجود ميزان ، و 42 محضراً لقضايا أخرى متنوعة، وفى مجال الأسواق تم تحرير محضراُ لمنتجات منتهي الصلاحية، ومحضرين للذبح خارج السلخانة، و7 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر جنح لتاجر تمويني بمركز سمالوط لتجميع 117 كيلو أرز تمويني بغرض بيعه بالسوق السوداء، و3 محاضر فى مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفه دوريه فى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.
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