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تموين الأقصر تخصص رقم للإبلاغ عن المخالفين لأسعار إسطوانات البوتاجاز الجديدة.. تعرف عليه

الأحد، 07 يوليه 2019 03:30 م
تموين الأقصر تخصص رقم للإبلاغ عن المخالفين لأسعار إسطوانات البوتاجاز الجديدة.. تعرف عليه الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه على المواطنين ضرورة الإبلاغ عن من يخالف سعر إسطوانة البوتاجاز، بناء على التوجيه الوزارى رقم 14 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 6 يوليو الجارى، وقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر رقم 322، وذلك بالإتصال بالرقم التالى (01068909030) لمعاقبة المخالفين فى الحال.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد سعر إسطوانة البوتاجاز كما يلى:- (أسطوانة منزلية 12.5 كيلو جرام بمبلغ 65 جنية تسليم المستودع ويضاف إليها من 3 إلى 5 جنية خدمة توصيل للمنازل حسب المسافة - أسطوانة تجارية 25 كيلو جرام بمبلغ 130 جنية تسليم المستودع ويضاف إليها من 8 إلى 10 جنية خدمة توصيل للمحلات حسب المسافة)، مؤكداً على أنه فى حالة قيام أحد المستودعات أو البائعين برفع السعر عن السعر المعلن يتم الاتصال بالرقم (01068909030).

 


الاقصر

مخالفات اسعار اسطوانات البوتاجاز

وزارة التموين

رفع اسعار المواد البترولية

تموين الاقصر

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