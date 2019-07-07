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تقرير فيديو.. هل سوق برقاش برئ من اتهامات التعذيب؟

الأحد، 07 يوليه 2019 02:26 م
تقرير فيديو.. هل سوق برقاش برئ من اتهامات التعذيب؟
منة الله حمدى

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أثارت اتهامات سوق برقاش بتعذيب الجمال حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من الحركة الدؤوبة داخل السوق ما بين البيع والشراء كونه السوق الأول الجمال على مستوى مصر والشرق الأوسط، إلا أن هناك أصابع اتهام تشير إلى سوء معاملة التجار إلى تلك الدابة.

سوق برقاش يفتح أبوابه  للجمهور طول الأسبوع؛ وخاصة يومى الجمعة والأحد حيث تقام المزادات على الجمال من الساعة الخامسة فجرًا وحتى الخامسة ليلًا، كاميرا "دوت مصر" كانت داخل سوق برقاش بالجيزة لتتحقق من الاتهامات بتعذيب الجمال التى أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ترى ما هى الحقيقة؟ إذا كنت ترغب فى معرفتها إليك التقرير التالى ؟

 

سوق برقاش (1)
 

 

سوق برقاش (2)
 

 

سوق برقاش (3)
 

 


سوق برقاش

تعذيب الجمال

حقيقة تعذيب الجمال

اللحمة الجملى

استيراد الجمال

البلاد المصدرة للجمال

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