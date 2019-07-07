تفاصيل سقوط خلية إخوانية بمصلحة حكومية يقودها رئيس شركة المياه بالمرج

كتب كريم صبحى

النيابة العامة تقرر حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس تحصيل شركة مياه الشرب فى المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وتخطيطه لتنفيذ عمليات تخريبية فى البلاد.

كشفت التحقيقات والتحريات أن المتهم، ضمن أحد الخلايا النائمة للإخوان فى المصالح الحكومية، وكان حلقة الوصل بين عناصر التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية فى الخارج، وكوادر الاخوان فى داخل البلاد، لتحريك عمليات التخريب فى البلاد وحث شباب الجماعة على احياء المظاهرات فى الشوارع والتحريض ضد الشرطة والجيش .

وأضافت التحريات أن المتهم كان يحاول استقطاب اخرين للانضمام لجماعة الاخوان الإرهابية، وتحريض المواطنين على التذمر ضد قرارات الحكومة، فى مجال عمله فى شركة مياة الشرب فى المرج الخاصة، بتحصيل فواتير استهلاك المياة وتحريض المواطنين ضد مؤسسات الدولة.

البداية بورود معلومات للأجهزة الأمنية بانتماء المتهم "أحمد ع" 40 سنة رئيس تحصيل مياه الشرب فى المرج كأحد كوادر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتخطيطه مع باقى عناصر الإخوان بالتخطيط والتصعيد فى العمليات التخربيبة بالبلاد وافتعال المشاجرات مع المواطنين والتعدى عليهم بالأسلحة البيضاء والنارية وإثارة الشغب فى الشوارع وأفتعال المظاهرات من خلال طباعة يافتات عليها شعارات رابعة للايحاء بوجود اقتتال فى البلاد

انتقلت قوة أمنية بعد استئذان النيابة العامة لشقة المتهم بمنطقة المرج وبتفتيش شقته عثر بداخلها على لافتات رابعة وأسلحة نارية وخرطوش وذخيرة ومبلغ 25 الف جنيه وبعض العملات الأجنبية وحذاء ميرى

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يمول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل عن طريق اتصاله بعناصر التنظيم الدولي للإخوان وكان مكلف بإحياء المظاهرات الإخوانية فى الشوارع وتنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد.

