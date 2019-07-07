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تعليم القليوبية تنفذ مشروعا لتدريب الطلاب الناجحين بالإعدادية على التابلت

الأحد، 07 يوليه 2019 09:36 ص
تعليم القليوبية تنفذ مشروعا لتدريب الطلاب الناجحين بالإعدادية على التابلت طه عجلان وكيل تعليم القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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استعرض طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، التقارير الأولية لأكبر مشروع تدريبى على النظام التعليمى الإلكترونى الجديد للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والملتحقين بالصف الأول الثانوى العام. 

واطلع وكيل وزارة التربية والتعليم، على تقرير من أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية واستمع إلى آليات التنفيذ للمشروع، حيث أشار أشرف محمود إلى أنه يتم حاليا تنفيذ المشروع التدريبى الأول من نوعه على مستوى المحافظات المصرية، ويستهدف به الطلاب الناجحين فى الصف الثالث الإعدادى، للتدريب على التابلت وتأهيلهم لاستخدامه فى اطار المنظومة التعليمية الجديدة. 

وأوضح محمود، خلال اللقاء بوكيل وزارة التعليم، محاور التدريب التى تتمثل فى كيفية الدخول للمنصة وبنك المعرفة وكيفية التعامل مع الأكواد، وكيفية التعامل مع الأسئلة والمشاكل التى تعترضهم وحلولها، موضحا أن التدريب يتم على مستوى المحافظة، ويتم تسجيل الطلاب فى كل إدارة بقسم الموهوبين، وبشكل مجانى دون أى رسوم. 

من جانبه، أكد طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، على أهمية تلك النوعية من التدريبات التى ترتقى بالطالب وتساعده على التفاعل مع المنظومة الجديدة بشكل جيد، وترفع من مستواه الفكرى والعلمي، مشددا على توفير كافة سبل الرعاية العلمية والتدريبية للطلاب، وتوفير كافة اليات نجاح المنظومة الجديدة. 

ووجه عجلان، الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، على دعمهم المتواصل لكل ما هو من شأنه رفع مستوى التعليم والارتقاء بالطالب والمعلم وبالمنظومة التعليمية بكافة عناصرها.

 

 

 


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

اجهزة التابلت

الصف الاول الثانوي

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