تعرف على نص مادة اتخذتها المحكمة لاستخدام الرأفة مع المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط"

كتب إيهاب المهندس

أنطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

وفى نهاية الحكم قالت المحكمة فى حيثياتها أنها تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات.

ونصت المادة "17" عقوبات على : يجوز فى مـواد الجنايات إذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه التى ..

ــ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .

ــ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .

ــ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى ل تجوز أن تنقص عن ستة شهور .

ــ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.