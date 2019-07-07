تعرف على عاصمة النيجر المستضيفة قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية

كتبت – هناء أبو العز

تحتضن مدينة نيامى عاصمة النيجر اليوم، قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية، التى ينتظر الإعلان خلالها عن اطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة فى القارة السمراء.

وترصد "اليوم السابع" 10 معلومات عن مدينة نيامى:

1- عاصمة دولة النيجر الساحلية الغرب أفريقية، وكبرى مدنها، وأغلب أحيائها تقع على الضفة الغربية من نهر النيجر. 2- تعد مركزا اقتصاديا وثقافيا إداريا رئيسيا في البلاد، وتقوم فى المدينة عدة صناعات مثل صناعة الطوب، منتجات السيراميك،الأسمنت والمنسوجات.



-Niger_river_in_Niamey

3- اعتقد المؤرخون أن المدينة أنشئت فى القرن الثامن عشر إلا أنها لم تكن ذات أهمية كبيرة حتى اتخذها الفرنسيون كعاصمة لمستعمراتهم فى النيجر فى عام 1890، ونمت بسرعة وكبرت حتى أصبحت مركزا مهما.



المسجد الكبير فى نيامى

4- وشهدت الفترة من 1970 حتى 1988 إزدهار الاقتصاد في النيجر، مدفوعا بإيرادات مناجم اليورانيوم في منطقة ايرليت، وخلال هذه الفترة نما عدد السكان من 108,000 نسمة إلى 398,365 نسمة.

5- فى 2011 نشرت الحكومة احصاء للسكان قالت فيه ان عدد السكان بلغ 1,5 مليون نسمة وقالت إن أسباب ارتفاع عدد السكان يرجع للهجرات من الريف للمدن للعمل خاصة في اوقات الجفاف.

6- أكثر من 90٪ من سكان النيجر هم من المسلمين، ونيامى تستضيف أكبر مسجد في البلاد، وفيها المسجد الكبير؛ والمدينة أيضا هي مقر أبرشية الروم الكاثوليك، وكذلك هناك القليل من البهائية فى نيامى.

7- فى عام 2012 اختيرت لتصبح عاصمة الثقافة الإسلامية.

8- أهم معالم مدينة نيامى، متحف النيجر الوطني، وحديقة الحيوان، ومتحف العمارة الشعبية، ومركز الحرف، كما يوجد فيها مطار دولي صغير، ويمتاز كورنيش يانتالا بمناظره الخلابة.

9- تتضمن مباني المدينة الرئيسة مباني المكاتب الحكومية. ويعيش معظم السكان في مناطق مزدحمة بمحاذاة نهر النيجر.