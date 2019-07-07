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تعرف على شروط قيد الخبراء المتخصصين في مسائل المحاكم الاقتصادية بجداولها

الأحد، 07 يوليه 2019 10:26 م
تعرف على شروط قيد الخبراء المتخصصين في مسائل المحاكم الاقتصادية بجداولها المحكمة الاقتصادية_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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وضعت وزارة العدل، شروط قيد لجنة الخبراء المتخصصين في مسائل المحاكم الاقتصادية بجداولها التى تم انشائها بالقانون الصادر فى 7 يوليو الجارى.

وتعد لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية المشكلة هى المختصة بفحص طلبات القيد وتجديد القيد والترشيحات ودراستها للتأكد من توافر شروط القيد والتجديد، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم.

 

كما تختص اللجنة بمراجعة الجداول وتنقيحها واقتراح اضافة أسماء إليها أو شطب أى من المقيدين بها بناء على طلب منهم أو من تثبت فقده لشروط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس إحدى المحاكم الاقتصادية.

 

ومن الشروط التى وضعتها وزارة العدل لقيد الخبراء في جداول المحاكم الاقتصادية :

 

1 ـ أن يكون المقيد حاصلا على مؤهل عال مناسب من إحدي الجامعات أو المعاهد في أحد المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا في تخصصاتهم.

 

2 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 

3 ـ ألا تقل مدة خبرته في تخصصه عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسي.

 

4 ـ ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة.

 

5 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجب عمله، أو سبق شهر إفلاسه.

 

6 ـ ألا يكون قد تم فصله من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التي ينظمها القانون.

 

7 ـ أن يجتاز الخبراء المرشحون المقابلة الشخصية.

 

 


المحاكم الاقتصادية

القيد فى جدول المحاكم الاقتصادية

خبراء المحاكم الاقتصادية

شروط قيد الخبراء

وزارة العدل

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