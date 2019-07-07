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تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة

الأحد، 07 يوليه 2019 11:55 م
تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة خطيب مسجد - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة، بالتفاصيل والشروط التالية..
 
1 - لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية.
 
2 - لجميع خريجي جامعة الأزهر الشريف من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف.
 
3 - اجتياز الاختبارات أو المقابلات المقررة ، حيث تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمين.
 
4- درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهم مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاته عند المقابلة.
 
 

وزارة الاوقاف

اختبارات الاوقاف

تصريح خطابة

اليوم السابع بلس

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