تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة، بالتفاصيل والشروط التالية..

1 - لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية.

2 - لجميع خريجي جامعة الأزهر الشريف من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف.

3 - اجتياز الاختبارات أو المقابلات المقررة ، حيث تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمين.

4- درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهم مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاته عند المقابلة.