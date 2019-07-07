تعرف على شرط استفادة ذوى الاحتياجات ومرافقهم بتخفيضات 50% بتذاكر القطارات

كتب رضا حبيشى

اشترطت هيئة السكة الحديد أن يكون ذوى الاحتياجات الخاصة، حاملًا إثبات شخصية صادر من وزارة الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات حتى يستفيد بالتخفيضات الممنوحة لذوى الاحتياجات الخاصة، على تذاكر القطارات، والبالغة نسبة 75% على تذاكر القطارات العادية "غير المكيفة" و50% على تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية درجة والـ vip.

كما اشترطت أن يكون المرافق لذوى الاحتياجات الخاصة، مسجلا على إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى كى يتمتع بنفس التخفيض المقررة بالقطارات لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم صراف التذاكر بالطلاع على بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من أحقية المعاق فى التخفيض الممنوح له مع تسجيل رقم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى على التذاكرة وكذلك التأكد من إثبات المرافق على إثبات الشخصية.