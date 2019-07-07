تعرف على تفاصيل خطة محافظة الشرقية لمواجهة الأزمات والكوارث

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية بالتعاون بين المحافظة بأجهزتها التنفيذية، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمة وقدرتها على حسن التعامل معها، وإدارتها بشكل سليم ولمعالجة أوجه القصور والضعف لتعظيم الاستفادة منها للحفاظ على الاستقرار المجتمعى، خلال اجتماع لمناقشة أوجه استعدادات محافظة الشرقية لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث.

وأوضح المحافظ أن الهدف من التدريب المشترك صقل مهارات مديرى الأجهزة التنفيذية فى رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث، وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة، لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة، معلنا جاهزية المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتنفيذ مخطط لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية.