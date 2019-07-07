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تعرف على اليورانيوم المخصب واستخداماته بعد قرار إيران بزيادة مستوى التخصيب

الأحد، 07 يوليه 2019 12:02 م
تعرف على اليورانيوم المخصب واستخداماته بعد قرار إيران بزيادة مستوى التخصيب يورانيوم مخصب
كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

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أكدت إيران صباح اليوم الأحد، أنها ستزيد، نسبة اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3.67% وهي النسبة المسموح بها طبقا للاتفاق النووي، لتتخلى عن تعهد جديد قطعته حيال الأسرة الدولية، وستبدأ اليوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق المبرم في 2015 حول برنامجها النووي، فى خطوة من شأنها تحدى المجتمع الدولى والضغط على شركاء الاتفاق النووى من البلدان الأوروبية.

وصرح بهروز كمالوندي المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية للصحفيين، أن إيران ستستأنف "خلال ساعات" تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3,67% دون كشف نسبة التخصيب الجديدة.

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، "بى بى سي العربية"، يُنتج اليورانيوم المخصب عن طريق تغذية أجهزة الطرد المركزي بغاز يعرف بـ"هيكسافلورايد" لفصل نظائر "يو-235" وهي أكثر النظائر انشطارا.

وتنص الاتفاقية النووية على السماح لإيران فقط بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب، والذي لا يزيد تركيزه على 3,67% من نظائر "يو-235"، والتي يمكن استخدامها في إنتاج وقود صالح للمفاعلات النووية.

لكن يمكن أيضا تخصيب يورانيوم إلى الدرجة التي تسمح بإنتاج أسلحة نووية، ويتطلب ذلك نسبة تركيز تصل إلى 90%.

كما تنص الاتفاقية على أن تحتفظ إيران بمخزون لا يتجاوز 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، إلا أن مخزون 1050 كيلوجراما يمكن تخصيبها فيما بعد للحصول على مادة تكفي لصنع قنبلة نووية، وفقا لـ "رابطة الحد من الأسلحة"، وهي مؤسسة غير حكومية مقرها الولايات المتحد، تنفي إيران بشدة أي نية لصنع أسلحة نووية لكن خطواتها تثير شكوك المجتمع الدولى.


ايران

رفع تخصيب اليورانيوم

اليورانيوم المخصب

الاتفاق النووى

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