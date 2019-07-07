سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 03:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعرف على الفرق بين "عدم القبول" و"رفض الدعوى" فى القانون

الأحد، 07 يوليه 2019 02:00 ص
تعرف على الفرق بين "عدم القبول" و"رفض الدعوى" فى القانون محكمة-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من المصطلحات القضائية التى يختلط معناها على المواطنين، رغم اختلافها فى المعنى القانونى، ومن بين تلك المصطلحات "عدم قبول الدعوى" و "رفض الدعوى".

يقول علاء محمد المحامى، أن عدم قبول الدعوى هو دفع من الدفوع الشكلية، ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى علية فى طرحه أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.

وتابع "محمد" الخبير القانونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى فى ادعائه، بمعنى أنه لم يثبت حقه فى الدعوى، ولم يستطع المدعى أثبات دعواه.

ويقول "محمد"، أن هناك شكل آخر لرفض الدعوى، وهو المعروف برفض الدعوى لعدم التأسيس، ومعناه أن الوقائع الموضوعية للدعوى غير مستندة إلى أساس قانونى، وأنه ليس هناك حق للمتقاضى فيما طلب فان كان هناك أساس قانونى ما يدعم وقائعه فى القضية اعتبرت الدعوى مؤسسة.

 

 


دعوى جنائية

رفض دعوى

عدم قبول دعوى

محكمة الجنح

قانون الإجراءات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المفوضين توصى بعدم قبول دعوى «الفيفا» ضد قرارات حماية المنافسة

السبت، 06 يوليه 2019 04:17 م

القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى إلغاء وقف بث قناة «LTC»

الأحد، 23 يونيو 2019 12:14 م

"معلومة قانونية".. تعرف على الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:58 م

عدم قبول دعوى بطلان رفض رد الرسوم القضائية فى حال التصالح

الأحد، 02 يونيو 2019 04:49 م

عدم قبول دعوى إحالة ماجدة الهلباوى لجدول غير المشتغلين

الأحد، 26 مايو 2019 03:35 م

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إثبات الزواج العرفى.. وكيفية قبول دعوى النسب

الخميس، 23 مايو 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

الاستقالات تتوالى.. سيف زاهر يقدم استقالته من اتحاد الكرة

الاستقالات تتوالى.. سيف زاهر يقدم استقالته من اتحاد الكرة

أحمد مجاهد يستقيل من الجبلاية.. ويتمسك بعمله فى اللجنة المنظمة للبطولة

أحمد مجاهد يستقيل من الجبلاية.. ويتمسك بعمله فى اللجنة المنظمة للبطولة

حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة رسمياً بعد الفشل الأفريقي للجبلاية

حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة رسمياً بعد الفشل الأفريقي للجبلاية

يوم الحساب لاتحاد الفساد.. جهات سيادية تفتح تحقيق عاجل لمجلس الجبلاية عقب خروج مصر المؤلم من بطولة أمم أفريقيا.. مصادر: الدولة قدمت كل شيء لكن بالفشل والإهمال والمحسوبية والمجاملات وصلنا إلى الفضحية

يوم الحساب لاتحاد الفساد.. جهات سيادية تفتح تحقيق عاجل لمجلس الجبلاية عقب خروج مصر المؤلم من بطولة أمم أفريقيا.. مصادر: الدولة قدمت كل شيء لكن بالفشل والإهمال والمحسوبية والمجاملات وصلنا إلى الفضحية

اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة