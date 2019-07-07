تعرف على الفرق بين "عدم القبول" و"رفض الدعوى" فى القانون

كتب أحمد الجعفرى

هناك العديد من المصطلحات القضائية التى يختلط معناها على المواطنين، رغم اختلافها فى المعنى القانونى، ومن بين تلك المصطلحات "عدم قبول الدعوى" و "رفض الدعوى".

يقول علاء محمد المحامى، أن عدم قبول الدعوى هو دفع من الدفوع الشكلية، ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى علية فى طرحه أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.

وتابع "محمد" الخبير القانونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى فى ادعائه، بمعنى أنه لم يثبت حقه فى الدعوى، ولم يستطع المدعى أثبات دعواه.

ويقول "محمد"، أن هناك شكل آخر لرفض الدعوى، وهو المعروف برفض الدعوى لعدم التأسيس، ومعناه أن الوقائع الموضوعية للدعوى غير مستندة إلى أساس قانونى، وأنه ليس هناك حق للمتقاضى فيما طلب فان كان هناك أساس قانونى ما يدعم وقائعه فى القضية اعتبرت الدعوى مؤسسة.