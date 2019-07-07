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تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد، 7-7-2019 فى مصر

الأحد، 07 يوليه 2019 12:03 م
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد، 7-7-2019 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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قال مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة، إن أسعار الذهب سجلت اليوم الأحد، 7-7-2019 استقرار ملحوظ، بسبب إجازة سوق الصاغة، بد انخفاضها أمس بقيمة بلغت 7 جنيهات، عقب هبوط الأسعار العالمية للذهب، لتسجل أوقية الذهب 1399 دولار، بانخفاض بلغ قرابة 14 دولارا.

وأضاف عبد الفتاح لـ"اليوم السابع"، أن سعر الذهب عيار 21 يتراوح سعره فى الصاغة ما بين 643 جنيها للجرام يقبل زيادة جنيه أو انخفاض جنيه، وعيار 18 يسجل 552 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 24 حوالى 736 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5144 جنيها، وتسجل أوقية الذهب 1399 دولار.

سعر الذهب قد يشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، بقيم تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين، فيما تسجل مصنعية الذهب، تفاوت كبير من محل صاغة إلى آخر.

ويزداد الطلب على شراء الذهب، خلال فترات الأعياد، وكذلك بالتزامن مع هبوط الأسعار بشكل كبير، وهو ما قد يؤدى إلى انتعاش فى حركة مبيعات الذهب.

وشهدت الأسعار العالمية للذهب تراجع ملحوظ لتخسر الأوقية قرابة 15 دولارا، لتهبط من 1414 دولار إلى 1399 دولار، منذ مساء أول أمس الجمعة، الأمر الذى أثر على أسعار الذهب فى مصر، ودفعها للتراجع بقيمة بلغت 7 جنيهات للأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة أمس السبت.


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