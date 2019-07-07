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تضرر 228 ألف شخص بسبب الفيضانات والعواصف شرقى الصين

الأحد، 07 يوليه 2019 03:07 م
تضرر 228 ألف شخص بسبب الفيضانات والعواصف شرقى الصين فيضانات
بكين أ ش أ

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أعلنت سلطات مقاطعة جيانغشى شرقى الصين، اليوم الأحد، تضرر 228 ألف شخص وإعادة تسكين 6351 آخرين بسبب الفيضانات التى شهدتها المقاطعة نتيجة للعواصف الممطرة.

وذكر مركز السيطرة على الفيضانات فى المقاطعة -فى بيان اليوم- أن العواصف الممطرة ضربت المقاطعة منذ ظهر الأربعاء الماضي، حيث غمرت مياه الفيضانات خمس مدن، مشيرا إلى تضرر 14900 هكتار من الأراضى الزراعية وتلف 900 هكتار آخرين.

وأضاف المركز أن الفيضانات دمرت 34 منزلا، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 310 ملايين يوان (حوالى 45 مليون دولار).

 


تضرر 228 ألف شخص

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أخبار الصين

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