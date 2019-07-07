سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 10:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تشكيل لجنة لإحياء التراث وتوثيق تاريخ محافظة الوادى الجديد

الأحد، 07 يوليه 2019 09:10 م
تشكيل لجنة لإحياء التراث وتوثيق تاريخ محافظة الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء اليوم الأحد ، إجتماعاََ موسعا مع أعضاء لجنة إحياء التراث، لمناقشة توثيق تاريخ وتراث المحافظة، وتجميع هذه الوثائق لإعداد موسوعة وفيلم وثائقي، من خلال إنشاء لجان لتسجيل التراث بكل مركز وقرية.
 
وجاء الاجتماع بحضور حنان مجدي نائب المحافظ و التنفيذيين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد والرواد الأوائل والمهتمين بإحياء التراث من أبناء المحافظة.
 
كما أكد المحافظ  على ضرورة إنشاء متحف للتراث الشعبي، وتكريم الرواد الأوائل من أبناء المحافظة،والمحافظين السابقين ممن أسهموا فى تعميروبناء المحافظة، وإحياء وتفعيل دور جمعيات التراث، وضرورة التنسيق بين أعضاء اللجنة للبدء فى تنفيذ المشروع، والإنتهاء منه وعرضه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
 
 

الوادى الجديد

تراث الوادي الجديد

احياء التراث بالوادى الجديد

جامعه الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة