تشكيل لجنة لإحياء التراث وتوثيق تاريخ محافظة الوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء اليوم الأحد ، إجتماعاََ موسعا مع أعضاء لجنة إحياء التراث، لمناقشة توثيق تاريخ وتراث المحافظة، وتجميع هذه الوثائق لإعداد موسوعة وفيلم وثائقي، من خلال إنشاء لجان لتسجيل التراث بكل مركز وقرية.

وجاء الاجتماع بحضور حنان مجدي نائب المحافظ و التنفيذيين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد والرواد الأوائل والمهتمين بإحياء التراث من أبناء المحافظة.

كما أكد المحافظ على ضرورة إنشاء متحف للتراث الشعبي، وتكريم الرواد الأوائل من أبناء المحافظة،والمحافظين السابقين ممن أسهموا فى تعميروبناء المحافظة، وإحياء وتفعيل دور جمعيات التراث، وضرورة التنسيق بين أعضاء اللجنة للبدء فى تنفيذ المشروع، والإنتهاء منه وعرضه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.