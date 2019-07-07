تشريح جثة شخص عثر عليه مصابا بطلق نارى داخل شقته بفيصل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شخص عثر عليه مصابا بطلق نارى داخل منزله بمنطقة فيصل، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات الأولية، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل شقته بمنطقة فيصل، وبالانتقال تبين أن المتوفى "أ.م" فى العقد الثالث من عمره، مرتديًا ملابسه كاملة، ومصابا بطلق نارى.

وكشفت معاينة النيابة لمنزل المتوفى، عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، أو وجود أثار لعنف يشير إلى أن الحادث جنائى، وعليه أصدرت قرارها بتشريح الجثمان، وطلبت مزيدا من التحريات حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتوفى كان ينظف سلاح نارى فخرجت منه طلقة بالخطأ أصابته، مما أدى إلى مصرعه.