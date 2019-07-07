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"تربية نوعية عين شمس" تواصل استقبال المتقدمين لاختبارات القدرات لليوم الثانى

الأحد، 07 يوليه 2019 10:40 ص
"تربية نوعية عين شمس" تواصل استقبال المتقدمين لاختبارات القدرات لليوم الثانى اختبارات القدرات -ارشيفية
كتب محمود راغب

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تواصل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة أمانى حنفى عميدة الكلية، لليوم الثانى، استقبال طلاب الثانوية العامة، للتقدم لاختبارات القدرات بالكلية، تزامنا مع ثانى أيام فتح باب اختبارات القدرات، وذلك بعد فتح التسجيل الالكترونى أمام الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg،.

 

وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم السبت 20 يوليو الجارى، وذلك وفقا للمواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

 

وتجرى الكلية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بشعبتى التربية (الفنية والموسيقية)، فيما شهدت الكلية تواجد عدد كبير من اتحاد الطلاب بالكلية لاستقبال الطلاب ومساعدتهم خلال كافة مراحل التقديم.


جامعه عين شمس

تربيه نوعيه

اختبارات القدرات

طلاب الثانويه العامه

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