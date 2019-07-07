تراكم القمامة أمام مدرسة وكشك غاز ينذر بكارثة بالمحلة.. صور

الغربية – مصطفى عادل

يشهد شارع طلعت حرب بمنطقة الجمهورية ثان المحلة بمحافظة الغربية، كارثة بيئية تهدد سكان المنطقة، بسبب تراكم أكوام القمامة، بالشارع، وأمام مدرسة شهداء بدرالإبتدائية، وجراج البلدية، دون تدخل من المسئولين لرفع القمامة، التى تتراكم لأيام بالشارع، وينبعث منها روائح كريهة.

وتحولت الجزيرة الوسطى بالشارع، إلى مقلبا للقمامة، وامتدت القمامة، إلى كشك الغاز الخاص بالمنطقة، الأمر الذى ينذر بكارثة تهدد المنطقة بالكامل، خشية اشعال النيران فى القمامة.

وطالب الاهالى محافظ الغربية، بالتدخل لانقاذ المنطقة من هذه الكارثة البيئية، ورفع القمامة المتراكمة بالشارع.



تراكم القمامة بشارع طلعت حرب بالمحلة



تراكم القمامة بشارع طلعت حرب بالمحلة



تراكم القمامة بشارع طلعت حرب بالمحلة