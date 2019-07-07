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تراجع مؤشر "إيجى إكس 70" بنسبة 3.14% بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط سهم عز الدخيلة

الأحد، 07 يوليه 2019 12:40 م
تراجع مؤشر "إيجى إكس 70" بنسبة 3.14% بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط سهم عز الدخيلة البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13999 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2077 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 17211 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.14% ليصل إلى مستوى 578 نقطة، بضغوط هبوط أغلب أسهم المؤشر على رأسها سهم العز الدخيلة للصلب، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 1482 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 450 نقطة.


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