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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات

الأحد، 07 يوليه 2019 01:29 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسرة 48.32 نقطة، لتغلق عند مستوى 10518.20 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 57.5 مليون سهم بقيمة 140.3 مليون ريال قطرى عبر 4659 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 22 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%.


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