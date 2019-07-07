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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات

الأحد، 07 يوليه 2019 10:14 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسرا 3.81 نقطة ليصل إلى مستوى 2656.70 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 29.3 مليون سهم محققة ما قيمته 26.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 475 صفقة ل31 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 14 سهما، واستقرت 9 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع السلع بنسبة انخفاض 0.85%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.62%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 0.04%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 0.14%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.20%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.82%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دار التكافل بنسبة 2.82%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.69%.


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