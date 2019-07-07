تراجع بورصة دبى بختام التعاملات وسط هبوط جماعى لكافة القطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسرا 11.94 نقطة ليغلق عند مستوى 2648.59 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 52.5 مليون سهم محققة ما قيمته 60.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1032 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.69%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.20%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.82%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دار التكافل بنسبة 2.82%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.69%.