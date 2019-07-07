تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% خاسرا 35.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8811.11 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.09% خاسرا 84.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3939.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 89.3 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 64 شركة، فيما تراجعت 109 شركة.

وتراجعت 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.21%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.18%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%.

وجاء سهم "أسمنت الجنوب" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.89%، ثم أسمنت العربية بنسبة 3.02%، ثم أسمنت ينبع بنسبة 2.98%، فيما تصدر سهم "تكوين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.34% ثم اللجين بنسبة 2.65%، ثم المراعى بنسبة 2.46%.