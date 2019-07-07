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بضغوط هبوط قطاع البنوك..

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأحد، 07 يوليه 2019 11:11 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مؤشر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا عدد 16.31 نقطة ليصل إلى مستوى 8830.22 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.32% خاسرا 173.91 نقطة ليصل إلى مستوى 3849.54 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 31.1 مليون سهم بقيمة 589.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 73 شركة، فيما تراجعت 91 شركة. 
 
وتراجعت 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.44%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.38%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.25%.
 
وجاء سهم "الإحساء" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.11%، ثم الخبير ريت بنسبة 3.09%، ثم وفرة بنسبة 2.71%، فيما تصدر سهم "المراعى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.27% ثم العالمية بنسبة 1.36%، ثم التصنيع بنسبة 1.19%.
 
 
 

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